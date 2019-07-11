Названа самая высокооплачиваемая звезда

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавила поп-исполнительница Тейлор Свифт. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о богатой певице.
С 2018 по 2019 год артистка заработала 185 миллионов долларов. Тур в поддержку альбома Reputation в 2018 году стал самым прибыльным в истории Соединенных Штатов – Тейлор Свифт получила 266,1 миллиона долларов, передает Lenta.ru.
На второй строчке оказалась модель Кайли Дженнер. Участница шоу "Семейство Кардашьян" заработала 170 миллионов долларов. Тройку замыкает рэп-исполнитель Канье Уэст, получивший за год 150 миллионов долларов.
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