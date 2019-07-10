Российские звезды разбили сады в центре Москвы

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 открылся в Парке искусств "Музеон". Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создали также известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов": Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев и Вячеслав Зайцев в коллаборации с известными ландшафтными дизайнерами представили собственный взгляд на садовую моду. Вместе с ними сады рассматривали Алена Бабенко, Елена Дудина, Наталья Лесниковская, Екатерина Одинцова, Сергей Юшкевич, Андрей Фомин, Ксения Новикова и многие другие.
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