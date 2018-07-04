"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"

Откровения экс-участницы "Дома-2" Юлии Исаевой взорвали медиапространство. В частной переписке девушка призналась, что занимается эскортом, а среди ее клиентов было немало знаменитостей, в том числе хоккеист Павел Буре, рэпер T-Killah и юморист Михаил Галустян. Пока эти, возможно, напрасно оговоренные личности думают, как реагировать на скандал, Dni.Ru заглянули в соцсети девушки: жизнь у нее по-настоящему шикарная.