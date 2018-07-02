"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ

"Что мне нравится в нашей сборной, так это их новая классная цивилизационная коммуникационная стратегия. И дико крутым пиарщиком (или это все Черчесов?). Мне очень нравится tone of voice нашей сборной по отношению к болельщикам. "Ваши надежды – это не наши проблемы" сменились на "Мы играем за вас". И это перевернуло все. Видеообращения команды с благодарностями перед матчем. Посвящения голов и победы болельщикам после матча. Столько уважения и любви от наших парней я не ожидала", – написала на своей странице в социальной сети одна из болельщиц. Она, как и тысячи других россиян, вышла на улицы после триумфальной победы России над Испанией. Ликовала, без преувеличения, вся страна – города и села, стар и млад, мужчины и девушки. Они считают голкипера Игоря Акинфеева своим кумиром, а тренеру Станиславу Черчесову требуют присвоить звание Героя России. Впрочем, впереди еще тяжелый матч с Хорватией, так что держим кулачки!