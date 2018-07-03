Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

Александр и Милана Кержаковы создавали впечатление счастливой и гармоничной пары. А недавно жена подарила футболисту сына Артемия. Все изменилось, когда на днях Милана объявила на всю страну, что Александр забрал у нее ребенка и не дает видеться, не идет на контакт. Затем выяснилось, что не просто так он лишил жену сына. Милана призналась, что после смерти отца пристрастилась к наркотикам. А еще прекрасно знала о многочисленных изменах мужа-красавчика. Тем не менее, сейчас Милана лечится от наркозависимости и сумела найти общий язык с Александром.
Вся страна гудела до утра после разгрома испанцев
Матч в Москве закончился сенсацией
Западным знаменитостям не чуждо чувство прекрасного
Азиатская фитнес-модель Джоджо Бейби очаровала мир
Роскошная девушка затмила красавиц-россиянок
С годами дочь все сильнее похожа на певицу
Несколько сотен человек пришли в зал Чайковского
Мероприятие состоялось в одной из столичных школ
Фото 29-летней красотки пользуются бешеным успехом
Избранницы игроков собрались в России
Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Матильда оказалась королевой оральных ласк
Врачи оказались бессильны
Актриса выступила с заявлением