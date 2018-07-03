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Июль 3, 2018
просмотры: 123

Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

567

Александр и Милана Кержаковы создавали впечатление счастливой и гармоничной пары. А недавно жена подарила футболисту сына Артемия. Все изменилось, когда на днях Милана объявила на всю страну, что Александр забрал у нее ребенка и не дает видеться, не идет на контакт. Затем выяснилось, что не просто так он лишил жену сына. Милана призналась, что после смерти отца пристрастилась к наркотикам. А еще прекрасно знала о многочисленных изменах мужа-красавчика. Тем не менее, сейчас Милана лечится от наркозависимости и сумела найти общий язык с Александром.

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