Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера комедии "О чем говорят мужчины. Продолжение" – нового фильма от авторов прежних кинохитов "Квартета И". Поддержать картину пришло множество знаменитостей. Особое внимание привлекли актриса Елена Подкаминская, пришедшая на мероприятие в ярком желтом костюме, и ее коллега Елена Захарова. Обе артистки недавно родили дочерей, однако уже демонстрируют великолепную форму.
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