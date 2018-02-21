Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера комедии "О чем говорят мужчины. Продолжение" – нового фильма от авторов прежних кинохитов "Квартета И". Поддержать картину пришло множество знаменитостей. Особое внимание привлекли актриса Елена Подкаминская, пришедшая на мероприятие в ярком желтом костюме, и ее коллега Елена Захарова. Обе артистки недавно родили дочерей, однако уже демонстрируют великолепную форму.