Гармаш неожиданно спелся с Ходченковой

26 февраля НТВ начнет показ остросюжетного детектива "По ту сторону смерти", в котором героям предстоит бороться с представителями совершенно нового типа преступников. Главные роли в проекте исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова. Их героям – следователю Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Деминой – придется расследовать преступления, в которых порой трудно отделить реальность от мистики. В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Деминой трудно найти общий язык. Но это в кино. На съемках же между Ходченковой и Гармашом царило полное взаимопонимание.