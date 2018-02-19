Сотникова отметила Масленицу с Чумаковым

На Главном катке страны на территории ВДНХ телеканал МУЗ-ТВ с размахом отметил проводы зимы вместе со звездами на "Масленице с МУЗ-ТВ". Знаменитости угощали всех желающих вкусными и горячими блинчиками и делились отличным настроением. Особенно отметились певец Алексей Чумаков, Алекс Малиновский, фигуристка Аделина Сотникова и певица Жасмин.
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