Сотникова отметила Масленицу с Чумаковым

На Главном катке страны на территории ВДНХ телеканал МУЗ-ТВ с размахом отметил проводы зимы вместе со звездами на "Масленице с МУЗ-ТВ". Знаменитости угощали всех желающих вкусными и горячими блинчиками и делились отличным настроением. Особенно отметились певец Алексей Чумаков, Алекс Малиновский, фигуристка Аделина Сотникова и певица Жасмин.