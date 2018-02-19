Женатый Буйнов зацеловал Гвердцители

Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Александра Пахмутова, Вячеслав Добрынин, Алексадр Розебаум, "Би-2", Сосо Павлиашвили, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, A’Studio – бенефис Тамары Гвердцители объединил талантливейших исполнителей самых разных жанров и эпох. А Александр Буйнов, несмотря на то, что женат, зацеловал певицу прямо на сцене Кремлевского дворца.
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