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Март 9, 2017
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Барби сделала из людей кукол

567

Сегодня, 9 марта, у всемирно известной куклы Барби (полное имя – Барбара Миллисент Робертс) день рождения. Игрушке, которую обожают миллионы людей по всей планете, исполнилось... 58 лет. Кукла настолько популярна, что многие пытаются с помощью пластических хирургов сделать себя похожими на своего кумира. Однако результаты усилий не всегда оправдывают ожидания.

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