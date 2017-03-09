Барби сделала из людей кукол

Сегодня, 9 марта, у всемирно известной куклы Барби (полное имя – Барбара Миллисент Робертс) день рождения. Игрушке, которую обожают миллионы людей по всей планете, исполнилось... 58 лет. Кукла настолько популярна, что многие пытаются с помощью пластических хирургов сделать себя похожими на своего кумира. Однако результаты усилий не всегда оправдывают ожидания.
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