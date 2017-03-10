Что с собой делала Кристен Стюарт

Звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт обожает примерять различные образы и стили. У голливудской актрисы такая универсальная внешность, что ей идет практически любая прическа, любой цвет волос, любой макияж. Сейчас девушка, предпочитающая других девушек, и вовсе радикально постриглась и перекрасилась в блондинку. Редакция Dni.ru составила подборку самых необычных образов Кристен Стюарт.
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