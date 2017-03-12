Как изменилась самая красивая девочка

Российская модель Кристина Пименова стала известна в очень юном возрасте. Еще в 2014 году, когда ей было всего девять лет, ее признали самой красивой девочкой в мире.

Со временем Пименова превратилась в прекрасного подростка. Dni.Ru собрали лучшие снимки молодой модели.