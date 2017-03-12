Дочь Кейт и Уильяма растет задирой

Принцесса Шарлотта Кембриджская, дочь Кейт Миддлтон и пятая правнучка королевы Елизаветы II, судя по всему, растет очень серьезным ребенком. Мать девочки даже в шутку называет ее боссом в семье.

Если посмотреть на фотографии Шарлотты, можно определенно сказать: если не босс, то уж точно задира. Dni.Ru собрали лучшие снимки годовалой дочери Миддлтон.