США решились на новый подлый удар

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал требование Кремля сократить число американских дипломатов в России. По его словам, Соединенные Штаты ответят на это решение к 1 сентября 2017 года.

Глава Госдепа уведомил об этом лично руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Associated Press. Они встретились 6 августа 2017 года в филиппинской столице Маниле. Примечательно, что Рекс Тиллерсон не уточнил, каким именно образом Соединенные Штаты планируют ответить на сокращение американской дипмиссии.

Несмотря на сложившуюся ситуацию с дипломатами, Россия и США все равно должны продолжить общение, считает Тиллерсон. Он отметил, что готов вместе с Лавровым работать над улучшением отношений между странами.

"Не думаю, что было бы продуктивно просто все обрезать из-за одной проблемы", – заявил госсекретарь США. "Мы – две большие страны, и мы должны найти возможность работать вместе, давайте попробуем работать вместе", – призвал американский дипломат, отметив, что Россия, по его мнению, "проявила некоторое желание" урегулировать украинский кризис.

Ранее Министерство иностранных дел потребовало от Соединенных Штатов привести в соответствие число работников американской дипмиссии в России с количеством отечественных дипломатов, работающих на территории США (455 человек. – Прим. ред.). Иначе говоря, в срок до 1 сентября 2017 года нашу страну должны покинуть более 700 послов.

Добавим, что Соединенные Штаты планируют ответить на высылку дипломатов из России несмотря на то, что первыми на подобный шаг решились сами американцы. В конце 2016 года администрация экс-президента Барака Обамы обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы, после чего выслала из США 35 российских дипломатов вместе с их семьями. Примечательно, что это решение было принято в канун Нового года. "Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – заявил тогда представитель администрации главы Белого дома.