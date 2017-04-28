Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву

Важные проблемы двусторонних отношений на переговорах в Москве не затрагивались. Госсекретарь США рассказал о своем визите в Россию спустя две недели после его завершения.

Москва и Вашингтон не занимались решением крупных проблем в своих двусторонних отношениях во время недавнего визита госсекретаря США в Россию. Такую картину переговоров, которые прошли в Москве 11-12 апреля, представил глава госдепартамента Рекс Тиллерсон журналистам.

"Мы ничего не решили на той встрече", – сообщил Тиллерсон. России на данном этапе следует стать "позитивной частью глобального миропорядка, а не подрывающей частью", – заявил дипломат в интервью National Public Radio.

Наблюдатели отмечают, что похоже высказывались в Вашингтоне и во время подготовки визита Тиллерсона в Москву. Сам госсекретарь, а также помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер старались представить дело так, будто дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит только от Москвы. Когда у Макмастера в эфире телекомпании Fox спросили, что собой представляют на данном этапе отношения США с Москвой и президентом Владимиром Путиным, советник американского лидера ответил: "Сегодня они могут стать любыми, какими их хотят видеть россияне".

Своим исполнением роли главы дипломатического ведомства на переговорах в России Рекс Тиллерсон, судя по всему, остался доволен. Он сказал журналистам, что руководству России "по крайней мере не нужно вычислять, кто таков этот парень Рекс Тиллерсон" – поскольку его отлично знают в Москве как главу нефтяной компании ExxonMobi. Переквалифицировавшийся в дипломата бизнесмен считает, что его склонность выражать мысли "чрезвычайно открыто, чрезвычайно откровенно" пойдет на пользу российско-американскому диалогу, передает ТАСС.

Тиллерсон приезжал в Россию 12 апреля. Перед его визитом западные СМИ писали о том, что он везет некий "жесткий ультиматум". За несколько дней до этого, на встрече глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь, говоря о ситуации в Сирии, заявил: "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру".

Российский МИД счел это заявление "игрой мускулами перед переговорами". В ведомстве подчеркнули, что с ультиматумами в Россию ездить бесполезно и контрпродуктивно. Переговоры в Москве заняли у Тиллерсона практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а затем их принял президент Владимир Путин.

По возвращении Тиллерсона в Вашингтон президент США Дональд Трамп высоко оценил его старания. "Он проделал колоссальную работу, только что видел часть – это колоссальная работа!" – заявил американский лидер. При этом Трамп выразил надежду, что работа госсекретаря поможет наладить отношения Москвы и Вашингтона, которые находятся на "может быть, самом низком в истории уровне".