США позарились на российские земли

Вопрос принадлежности Крыма не перестает беспокоить США. Вашингтон намерен вернуться к его обсуждению, заявил Рекс Тиллерсон. Пока же, по словам главы американского госдепа, в приоритете ситуация в Донбассе.



Несмотря на решение России закрыть тему Крыма, США намерены вернуться к его обсуждению. Это придется сделать когда-нибудь – но не прямо сейчас. С таким заявлением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на заседании Атлантического совета в американской столице.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", – сказал глава госдепартамента.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь – городом федерального значения. Президент Владимир Путин в ответ на вопросы по поводу принадлежности полуострова заявил, что Крым – часть России, тему можно считать закрытой. На днях с таким же заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров.

В своем выступлении Тиллерсон остановился и на режиме санкций. По словам госсекретаря США, в Вашингтоне "не могут принять вторжение России на Украину". Он добавил, что именно это стало основанием для введения санкций – которые не отменят до "восстановления территориальной целостности Украины".

"В Сирии Россия выбрала поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать", – цитирует госсекретаря агентство РИА Новости.

В России не раз заявляли, что говорить с ней языком санкций бесполезно. Тем более, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта, и урегулирование ситуации – дело Киева и провозглашенных республик ДНР и ЛНР.