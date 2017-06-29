Тиллерсон устроил истерику в Белом доме

Обычно сдержанный госсекретарь США Рекс Тиллерсон устроил скандал в Белом доме. Поводом послужило самоуправство кадровика Джонни де Стефано, который одну за другой отклонял кандидатуры на пост заместителя Госдепартамента.

Ни одна из предложенных Рексом Тиллерсоном кандидатур на пост своего заместителя не устроила руководителя кадрового управления Белого дома Джонни де Стефано. Теперь госсекретарь не желает, чтобы заподозренный в некомпетентности работник "имел хоть какое-то отношение к утверждению кадров".

По словам очевидцев, под горячую руку попали глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный помощник и зять Трампа Джаред Кушнер, а также начальник штаба госсекретаря Маргарет Петерлин. Их Тиллерсон обвинил в утечке информации, портящей его репутацию, сообщает Politico.

Ошеломленные присутствующие мгновенно умолкли, как только госсекретарь начал гневную тираду. Подобный стиль общения нехарактерен для обычно сдержанного чиновника, подчеркивает издание.

После вспышки гнева Тиллерсон покинул кабинет. А Кушнер в беседе с Петерлин охарактеризовал такое поведение как проявление непрофессионализма.