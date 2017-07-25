Трамп начал терять ближайших соратников

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон намерен подать в отставку. Причиной стали разногласия с президентом страны Дональдом Трампом.

По данным американских СМИ, Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он планирует покинуть пост до конца 2017 года, передает CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению бывшего президента нефтяной корпорации ExxonMobil. Два собеседника издания подчеркнули, что не удивятся, если это произойдет раньше.

К такому решению Рекса Тиллерсона подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Бывшие бизнесмены не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается президент США.

Впрочем, ради записи в трудовой о руководстве Госдепартаментом на протяжении года Тиллерсон решил повременить с отставкой. До конца 2017-го он проведет глобальную реформу внешнеполитического ведомства.

СМИ уже сообщали о трениях между Тиллерсоном и Трампом. Как писали Dni.Ru, в июне глава Госдепа устроил истерику в Белом доме из-за повышенного интереса президента к его делам. По словам чиновника, лидер страны обещал ему свободу в выборе заместителей и прочих сотрудников, а в результате не одобрил большую часть кандидатур.

Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, что Госдеп нуждается в глобальной реформе, и представил план улучшения. Он хотел создать пять комитетов, которые должны были проанализировать деятельность ведомства и оценить продуктивность.

Напомним, что почти сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп предложил на пост руководителя Госдепа кандидатуру экс-главы крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Сообщалось, что он имеет хорошие отношения с российскими политическими и бизнес-кругами. Эксперты называют его политическим реалистом, который ставит пользу от сотрудничества выше разногласий на почве идеологических догм.

