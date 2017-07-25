Чем грозит России отставка Тиллерсона

Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря развалит команду Дональда Трампа. В то же время на отношения Вашингтона и Москвы отставка главы Госдепартамента мало повлияет, считают аналитики.

Уход Тиллерсона станет серьезным ударом по американской администрации. В то же время говорить об отставке госсекретаря как о свершившемся факте еще рано. Окончательное решение будет принято не раньше конца года.

"Для России эта отставка мало что будет означать. Сейчас у нас отношения с США сложились таким образом, что мало что зависит даже от американского президента. Сегодня конгресс будет принимать решение о продлении санкций против России. Скорее всего, они примут этот законопроект. Трамп будет вынужден его подписать. А это будет означать ухудшение наших отношений с США", – приводит мнение руководителя Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павла Подлесного Life.ru. Если даже президент не может влиять на ситуацию, то что уж говорить о госсекретаре, отмечает эксперт.

Как писали Dni.Ru со ссылкой на CNN, Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он планирует покинуть пост до конца 2017 года. К такому решению Тиллерсона подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Бывшие бизнесмены не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается президент США.

Отставка Тиллерсона может стать первым кадровым решением, за которым последует развал всей команды главы государства, считает американист Михаил Таратута. "Я думаю, что это будет ударом по положению Трампа в целом. Его команда сейчас может просто рассыпаться. Очевидно, что и генпрокурор может уйти в отставку после всего, что Трамп наговорил о нем", – сказал Таратута в эфире НСН. Президент США ранее обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что тот отстранился от расследования якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы.

Если Рекс Тиллерсон все же уйдет в отставку, то главной причиной будет недовольство вторжением Трампа в кадровую политику его ведомства, отметил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Как и во многих других странах, послов, например, назначает президент, но руководит ими глава внешнеполитического ведомства. В этом противоречии – вечная проблема деятельности госсекретаря при всех президентах. А при таком резком и размашистом лидере, как Трамп, это может стать большой проблемой", – сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

И все же, волна, которая смыла Тиллерсона, – это раздутые слухи о "русском следе", уверен профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Эксперт считает, что и антирусская риторика госсекретаря США – скорее защитная реакция: он не хочет подставляться, как и Трамп, передает RT. Однако на двух стульях сидеть некомфортно – и глава Госдепа решил уйти. Пресса уже назвала назревающий скандал в американском истеблишменте "рекзитом" – по аналогии со словом "брекзит", которое означает выход Великобритании из ЕС.