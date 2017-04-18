Путину привезли секретный план Трампа

Стали известны детали предложений, с которыми приезжал в Москву госсекретарь США. По данным американских СМИ, Тиллерсон привез Путину некий "предварительный план Трампа" по ситуации в Сирии.

Утечку информации в СМИ организовали "неназванные чиновники американской администрации". По их данным, у президента США Дональда Трампа есть незаконченный план по дальнейшему развитию ситуации на сирийской территории. Именно этот документ и презентовал на прошлой неделе российскому лидеру Владимиру Путину госсекретарь США во время своего визита в Москву.

"Как сообщили чиновники, Тиллерсон передал основные принципы этого плана Путину и российским чиновникам в Москве и в то же время попросил Россию прояснить ее принципиальные интересы", – пишет "Российская газета" со ссылкой на Associated Press. По словам источников, госсекретарь при этом не требовал от российских коллег немедленного ответа, а лишь попросил их "обдумать предложения".

Как сообщается, известны лишь некоторые детали "плана Трампа". В нем три главных положения. Первая фаза – ликвидация террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Вторая – восстановление стабильности во всех регионах Сирии. И третья – обеспечение политического перехода в стране.

Издание напоминает, что 17 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поиски "мирных развязок" в Сирии были сильно затруднены ударами США по авиабазе сирийской армии. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаем. "В этом контексте мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования", – подчеркнул российский министр.

В начале апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". В ответ на шаги Вашингтона Москва приостановила действие заключенного с американцами меморандума по безопасности полетов в Сирии.