Предполагаемому создателю "Шалтая-Болтая" продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении журналиста Владимира Аникеева до 8 марта 2017 года, передает "Газета.ru". Ему, как предполагаемому создателю хакерской группы "Анонимный интернационал", также известной под названием "Шалтай-Болтай", предъявлено обвинение по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Под стражу он был взят еще 9 ноября 2016 года. Известно, что фигурантами дела стали еще пять человек.
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