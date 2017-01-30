Российские хакеры прятали компромат на Украине

Российские спецслужбы задержали шестерых членов хакерской группировки "Шалтай-Болтай". Согласно показаниям киберпреступников, они прятали добытый им компромат на украинских серверах.

Стали известны новые подробности масштабной операции российских спецслужб по разработке группировки "Шалтай-Болтай". Задержаны шестеро киберпреступников, которые уже дают показания. Выяснилось, что всю похищенную информацию и компромат на известных людей хакеры сливали на серверы, расположенные в одном из украинских городов на юго-востоке страны. По их собственному утверждению, они воспользовались серверами соседнего государства, потому что там по-прежнему нет жесткого контроля со стороны спецслужб. Все обнаруженные и изъятые сервера уже доставили в Россию для изучения, сообщает Live.ru.

ФСБ России разрабатывает группировку "Шалтай-Болтай", взявшую себе имя персонажа произведения Льюиса Кэролла, еще с 2014 года. В октябре 2016 года на российско-белорусской границе был задержан основатель хакерской группы журналист Владимир Аникеев. Он заключил сделку со следствием и рассказал следователям про всех, кто так или иначе сотрудничал с "Шалтаем-Болтаем".

Было установлено, что преступное объединение работало в связке с чиновниками, топ-менеджерами крупных компаний и представителями силовых структур. Среди задержанных – руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Уголовное дело возбуждено по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Основной целью деятельности киберпреступников было вымогательство денег у высокопоставленных лиц за похищенные у них переписку и личные данные. Известно, что хакерам заплатили более 30 региональных и федеральных чиновников и представителей деловых кругов. А всего от преступных действий группировки пострадали сотни человек. Их данные хакеры выкладывали в сеть, если пострадавшие отказывались платить.



В 2014 году хакерам удалось взломать Twitter Дмитрия Медведева, они получили доступ и к другим аккаунтам премьер-министра России, а также к его почтовым ящикам. Взломщики были вынуждены констатировать, что в переписке премьера не нашли "ничего интересного". Как тогда написали в своем блоге участники хакерской группировки "Шалтай-Болтай", у них "совершенно случайно" оказалось содержимое трех устройств фирмы Apple общим объемом около 400 мегабайт. Из него взломщики выложили в открытый доступ архив переписки весом около 65 мегабайт.