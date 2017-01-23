В болоте под Новгородом нашли обломки советского штурмовика

Поисковые отряды "Память" и "Новгородец" нашли в болоте у деревне Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области место падения штурмовика Ил-2, передает Flashnord. Основная часть самолета была вывезена и, как полагают специалисты, сдана на металлолом. Однако поисковикам удалось отыскать бронелист воздушной машины с хорошо читаемым номером 732, а также черепные фрагменты останков погибшего летчика. Кроме того, на месте были обнаружены некоторые личные вещи пилота – части офицерского ремня, подошвы и ботинок. Благодаря помощи поискового отряда "Сокол" удалось выяснить, что самолет был приписан к 703-му штурмовому авиационному полку, а 18 февраля 1944 года был сбит немецкими истребителями в районе озера Косовское. При исполнении задания погиб уроженец Пензы младший лейтенант Урусов Георгий Иванович 1920 года рождения.