Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие

По факту халатных действий должностных лиц органов опеки в Зеленограде возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Решение было принято по результатам доследственной проверки, передает РИА Новости. Специалисты пришли к выводу, что приемные родители не создали условия для проживания и развития детей, а органы опеки не выявили этот факт.

Ранее стало известно, что уголовное дело по статье "Побои" возбуждено в отношении главы семейства. Сообщается, что 10 января работники детского сада заметили у воспитанника синяки. Ребенка доставили в больницу, позже все десять детей были изъяты из семьи.