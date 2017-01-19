На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях

Возбуждением уголовного дела для отца семейства, в котором живут десять приемных детей, закончилось разбирательство о следах побоев. Синяки на теле малолетнего ребенка заметили работники детского сада еще 10 января. Малыш рассказал, что побои ему нанес отец. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Впоследствии все десять несовершеннолетних детей были изъяты из семьи органами опеки и попечительства Москвы. На этом ответственные службы не остановились. "В отношении мужчины, подозреваемого в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Побои", – цитирует РИА Новости представителя московского главка МВД России.