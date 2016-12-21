Варвара Караулова выступит с последним словом на суде

Ожидается, что 21 декабря Московский окружной военный суд огласит приговор бывшей студентке Варваре Карауловой, которая пыталась сбежать в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", передает ТАСС. Сама она во время заседания должна будет выступить с последним словом, после чего тройка судей удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Сторона обвинения требует для нее наказания в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Защита настаивает, что в действиях их подзащитной нет состава преступления.