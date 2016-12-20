Лавров встретил борт с телом убитого посла

Министр иностранных дел России встретил во Внуково борт с телом погибшего посла Андрея Карлова. Видео с места событий было опубликовано изданием Life.ru.
Напомним, Карлов погиб в результате покушения в Анкаре вечером 19 декабря. Террорист выпустил в спину дипломата 11 пуль. По факту происшествия ведется расследование, злоумышленник убит.
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