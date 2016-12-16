В Москве арестовали двух подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в терроризме и торговле оружием, передает РИА Новости. Хисматулл Наимов и Тамерлан Цечоев заключены под стражу до 14 февраля 2017 года. Дело возбуждено по статьям "Приготовление к теракту", "Торговля оружием" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Всего в суд поступили ходатайства на арест пяти человек. Сообщается, что разбирательство связано с обезвреженной накануне диверсионно-террористической группой, куда входили граждане Таджикистана и житель Молдавии. По версии правоохранителей, они готовили серию крупных терактов по личному указанию эмиссара запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

