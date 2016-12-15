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В Москве предотвращена серия терактов
Сотрудники ФСБ задержали четырех участников диверсионно-террористической группы – трех граждан Таджикистана и одного жителя Молдавии. По версии спецслужб, они готовили серию резонансных терактов. Террористы планировали использовать самодельные взрывные устройства большой мощности.
В ФСБ подчеркнули, что боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара "ИГ", который находится в Турции. "В адресах проживания террористов в Москве и Московской области обнаружены и изъяты автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности", – говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.
Отметим, ранее в СМИ появилось сообщение о разминировании, которое успешно провели силовики в жилом доме на юго-западе Москвы. "Взрывное устройство обезврежено в квартире на десятом этаже. Всего было эвакуировано 145 человек, из них 19 детей", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Спецоперация проходила во втором подъезде 18-этажного жилого дома по улице Наметкина. Действия правоохранителей очевидцы заняли на камеру. Видео опубликовал портал Life.ru.
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