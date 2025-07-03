Художественная школа на бульваре: москвичам предлагают взять уроки живописи под открытым небом

Желающие смогут создать своими руками полноценное арт-изделие – расписную маску, живописный холст, мозаику из смальты или граффити.

Этим летом на Рождественском и Страстном бульварах в рамках проекта «Лето в Москве» открылись уникальные творческие мастерские. Все желающие могут освоить там разные художественные приемы под руководством профессиональных наставников. Программа подходит для участников всех возрастов, участие бесплатное.

Мастер-классы на Рождественском бульваре в четверг, 3 июля, будут посвящены декорированию и росписи изделий из картона. С 13:00 до 14:00 участники оформят маски в виде кролика или мороженого, используя гуашь, фломастеры и цветные карандаши, а также декоративные элементы – помпоны, конфетти, сухоцветы, блестки. Занятие будет интересно даже самым юным москвичам, ведь они унесут с урока сделанный своими руками уникальный сувенир.

В пятницу, 4 июля, запланирован мастер-класс «Картины известных художников акрилом». Участники смогут выбрать одну из репродукций работ классиков живописи, чтобы создать собственную версию шедевра на холсте. Писать им предстоит на настольных мольбертах под руководством профессионального художника. Все материалы предоставят организаторы, а готовую картину можно будет забрать с собой.

В субботу, 5 июля, состоится занятие, посвященное русской народной росписи. Участники создадут композиции в стиле «Городец» или «Северная Двина» на деревянных дощечках. Преподаватель расскажет об истории промыслов, их символике и традиционных цветах. В итоге каждый гость получит не только новые знания, но и собственную уникальную работу.

В воскресенье, 6 июля, с 15:00 до 16:00 и в понедельник, 7 июля, с 13:00 до 14:00, на бульваре будет работать студия мозаики. Через неделю, в пятницу, 11 июля, с 14:00 до 15:00 и в субботу, 12 июля, с 15:00 до 16:00, запланированы мастер-классы по граффити.

Не менее насыщенная программа подготовлена организаторами на Страстном бульваре. Так 3, 8, 9 и 10 июля с 15:00 до 15:45 здесь пройдет мастер-класс «Самоцветы». Участники создадут объемную картину в технике 3D-аппликации. 4 и 11 июля с 15:00 до 15:45 состоится занятие «Летний день», на котором посетители поработают над пейзажем в технике точечной мозаики. Более подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте.