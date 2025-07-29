Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд"

В мероприятиях могут участвовать все посетители основной экспозиции.

В Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа проходит традиционный фестиваль «Неделя панд». Он приурочен ко дням рождения Жуи и Диндин – родителей панды Катюши, появившейся на свет уже в Москве. Для посетителей подготовлена особая праздничная программа, которая позволит ближе познакомиться с этими животными и провести время активно и интересно.

Дни рождения именинников приходятся на 30 и 31 июля. Диндин исполняется восемь лет, а Жуи – девять. В эти даты, в среду и четверг с 12:00 до 16:00 возле главного входа в зоопарк посетителей будут встречать диджей, аниматоры и танцоры школы-студии «Тодес», а также ростовая кукла – медведь.

Безусловно, день рождения подразумевает вручение подарков. 30 июля в 13:00 в присутствии посетителей сюрприз получит мама Катюши. 31 июля в 16:00 состоится мастер-класс «Еда». На занятии расскажут об особенностях питания панд и приготовят вкусный подарок для второго именинника – Жуи.

Кроме того, в среду и четверг с 14:00 до 18:00 рядом с инфоцентром в детском зоопарке проведут игровую программу и тематические мастер-классы. Желающим нужно зарегистрироваться. В самом инфоцентре с 1 по 3 августа с 13:00 до 15:00 запланированы подвижные игры и викторины.

Каждый день с 12:00 до 14:00 посетителей ждут творческие занятия на круге катания, а с 13:00 до 13:30 (кроме 31 июля) можно будет пообщаться с сотрудником, работающим с пандами. Он расскажет, чем кормят животных и как за ними ухаживают. Встречи будут проходить у павильона «Фауна Китая». На этой же площадке с 28 по 31 июля с 14:00 до 16:00 состоятся игры, посвященные медведям, на поле с лабиринтом и остановками для выполнения заданий. Участникам предстоит ответить на вопросы о пандах и их окружении в дикой природе.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации. Вход в зоопарк – по обычным билетам.

Ранее посетители Московского зоопарка смогли увидеть новорожденного домашнего яка. Детеныш появился на свет в июне, но сначала был скрыт от посторонних глаз и только недавно вольер вновь стал открыт для посещений.