Разнообразие насекомых Лосиного Острова изучают с помощью разных ловушек

Комплексный мониторинг состояния нацпарка проводят ученые по поручению столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В московской части национального парка «Лисиный остров» установили ловушки для насекомых, которые позволят ученым получить данные о биоразнообразии и возможных изменениях в экосистемах парка. Работу выполняет Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Подобный системный учет насекомых на территории Лосиного Острова проводится впервые.

Для сбора данных используются пять типов ловушек, каждая из которых предназначена для определенных групп насекомых. Так, ловушки с феромонами помогают отслеживать численность ксилофагов – насекомых, которые питаются мертвой древесиной, в том числе короедов-типографов и жуков-усачей. Эти виды являются индикаторами состояния природной территории: их увеличение может указывать на рост количества поврежденных или отмерших деревьев. С помощью ловушек специалисты могут заранее выявлять проблему и принимать меры для сохранения лесных насаждений.

Для изучения кровососущих насекомых (слепней и комаров) используют устройства в виде черных шаров. Нагреваясь на солнце, они имитируют тепло живого организма, привлекая насекомых в конусообразную сетку и емкость со спиртом. Для анализа разнообразия двукрылых, включая опылителей, применяют конструкции в виде сетчатой палатки. Они направляют насекомых к верхнему куполу, откуда те попадают в емкость с фиксирующей жидкостью. По ним ученые могут оценить богатство цветковых растений в конкретной зеленой зоне.

Учет ночных бабочек проводят с помощью емкости с лампочкой и аккумулятором, привлекающей насекомых светом. Полученные данные позволяют оценить разнообразие древесных и кустарниковых пород на исследуемой территории. Хищных насекомых (жужелиц и жуков-стафилинов) ловят при помощи небольших стаканов с фиксирующей жидкостью. Их численность показывает устойчивость экосистемы.

Специалисты регулярно проверяют оборудование и собирают образцы. Время экспозиции ловушки составляет пять дней: этого достаточно для получения достоверных данных. Предварительно, в национальном парке «Лосиный Остров» зарегистрировано около 6,5 тыс. видов насекомых. Численность потенциальных вредителей, включая короеда-типографа, остается низкой и не угрожает территории.