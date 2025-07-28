На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки

Групповые занятия проходят на площадках проекта "Лето в Москве".

В эти летние дни москвичей ждут на регулярных тренировках проекта «Мой спортивный район» и занятиях проекта «Спортивные выходные». В общей сложности для горожан открыто более 330 групп в бесплатных секциях столичного Департамента спорта. В частности, в Северо-Западном административном округе (СЗАО) для жителей работают спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы, где можно играть в футбол или теннис, кататься на коньках, заниматься плаванием, аквааэробикой, регби и другими видами спорта.

В прошлом году в СЗАО открылся после капитального ремонта ледовый центр «Звезда» на Лодочной улице (дом 12). Его обновили в соответствии с московским стандартом спортивных объектов. Особое внимание уделили ледовой зоне. Теперь необходимый микроклимат поддерживают специальные системы вентиляции, которые предотвращают появление тумана. Вода для заливки льда проходит многоступенчатую очистку и нагревается до оптимальной температуры, обеспечивая безупречное прозрачное покрытие. Это не только эстетическая, но и техническая функция. На территории ледового центра также оборудовали современную зону воркаута и баскетбольную площадку.

Жители СЗАО также могут поиграть в шашки в досуговом центре «Крылья», в футбол на стадионе «Тушино», в хоккей в ледовом центре «Звезда». Для детей доступны занятия футболом в парке «Северное Тушино», регби в спортивном комплексе Московской академии регби на улице Василия Петушкова. Кроме того, дети и взрослые могут посещать занятия по общей физической подготовке в многофункциональном спортивном комплексе на территории Мневниковской поймы. Дополнительно для юных москвичей доступны группы по фигурному катанию на коньках и танцевальному спорту. В спортивных комплексах «Красный Октябрь» и «Лазурный» для детей проходят тренировки по плаванию, для взрослых — по плаванию, аквааэробике и настольному теннису.

В рамках проекта «Мой спортивный район» москвичи могут присоединиться к занятиям по фитнесу в парках «Северное Тушино» и «Дубовая роща “Маяк”» и др. Тренировки по волейболу проходят в парке «Северное Тушино» и на спортивной площадке на Соколово-Мещерской улице (дом 36). В настольный теннис можно поиграть в парке «Дубовая роща “Маяк”», в баскетбол – на спортивной площадке на Авиационной улице (дом 68).

В рамках проекта «Спортивные выходные» москвичам доступны занятия йогой, растяжкой, танцевальные и функциональные тренировки. Они проходят в парке «Северное Тушино», ландшафтном парке «Митино» и на фестивальных площадках на улицах Соколово-Мещерской (дом 23) и Авиационной (владение 24).