Фестиваль "Ретрорейс" соберет на Воробьевых горах любителей автотехники

Посетители увидят тягач-эвакуатор, автобус-такси, легендарную "Победу" и тюнингованный "Мерседес".

13 июля на Воробьевых горах состоится долгожданное событие для всех любителей техники, автомобилестроения, российской истории – ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс». В этом году он пройдет в четвертый раз, его центральной темой станет эпоха 2000-х годов. Посетителей ждут тематические площадки, посвященные автотюнингу, экшен-спорту и уличной культуре начала XXI века. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

Одним из главных событий фестиваля станет выставка техники из коллекции Музея транспорта Москвы. Среди уникальных экспонатов – восстановленные автомобили ГАЗ М-20А «Победа», ЗАЗ-966ВБ2 «Запорожец», седельный тягач ГАЗ-51П и другие.

Гости фестиваля увидят также семь автобусов из коллекции музея. Среди них единственная отреставрированная в России модель ЛАЗ-697М «Турист», машина ЗИС-155 необычного вида после капитального ремонта, а также ЛАЗ-695Е «Львов», первые автобусы из семейства которого были выпущены специально для обслуживания VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Интерес вызывает и сохранившийся в единственном экземпляре автобус послевоенной эпохи АКЗ-5.

Посетители смогут увидеть и жемчужины музейной коллекции такси, в том числе так называемую «красную шапочку» – ГАЗ-21Т «Волга», одну из самых известных моделей, часто мелькающих в советских кинолентах. Еще один экспонат, который заслуживает особого внимания, – легендарное такси ГАЗ-24-04 «Волга», один из самых ранних сохранившихся универсалов, он сошел с конвейера в 1972 году.

На фестивале покажут и коллекцию спецтехники и грузовиков: УралЗИС-355М, ГАЗ-93Б, МАЗ-205, ЗИЛ-157К, ГАЗ-51Р, АЦ-4-150, а также тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200. Посетители также узнают секреты реставрации. На примере автобуса-такси РАФ-2203 «Латвия» они увидят, в каком состоянии экспонаты чаще всего попадают в музей. На выставке автоклубов гости смогут узнать о тюнинге и автозвуке 2000-х годов. Владельцы покажут более 150 уникальных автомобилей, среди которых Mercedes Benz 308D BarberBus, Porsche 924, Lada Samara Cabrio и другие модели.

Гостям фестиваля предложат насыщенную экскурсионную программу. Можно будет проехать на ретроавтобусах по району Раменки. Путешествие «Вокруг Воробьевых гор» на 40 минут вернет посетителей в прошлое, когда эти автобусы только вышли на свою первую линию, а Воробьевы горы назывались Ленинскими.

На отдельной площадке будет работать лекторий. Эксперты Музея транспорта Москвы и приглашенные специалисты проведут лекции, презентации, открытые дискуссии и обсуждения, посвященные транспорту, культуре и городской жизни начала 2000-х годов. Для детей подготовили гонки на педальных автомобилях, мастер-классы по автомоделированию и другие мероприятия.