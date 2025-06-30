Универмаг "Лето" проекта "Лето в Москве" подготовил увлекательную программу на июль

На бесплатной образовательной площадке посетители смогут узнать о домашнем этикете, осознанном потреблении, последних модных тенденциях и пр.

Универмаг «Лето» на площади Революции, являющийся культурно-образовательной городской площадкой и частью масштабного сезонного проекта «Лето в Москве», подготовил для москвичей и гостей столицы насыщенную программу мероприятий на июль. Гости смогут познакомиться с коллекциями российских дизайнеров и бесплатно посетить лекции, мастер-классы, спектакли, встречи с экспертами в области моды, искусства, истории, этикета и другие интересные события.

Так, в субботу, 5 июля коллекционер Екатерина Маслова расскажет об истории посуды и объяснит, как мода XIX века повлияла на форму чайных чашек и сервировочных приборов. Гости смогут посетить мастер-класс по летней сервировке с использованием антикварной посуды. 6 июля эксперт Юлия Рябухина прочитает лекцию о семейных традициях и домашнем этикете. Вечером гости увидят спектакль «Вино из одуванчиков» «Творческого объединения 9».

12 июля на площадке пройдет серия мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. В частности, искусствовед Диана Куницына расскажет об истории любви императора Александра III и Марии Федоровны. Желающие также смогут присоединиться к мастер-классу по созданию праздничных венков. Завершит день музыкальный концерт: в сопровождении фортепиано прозвучат арии и романсы в исполнении солистки Государственного академического Мариинского театра Дианы Казанлиевой и солиста Якуба Суворова.

13 июля москвичей ждут на лекции «Пять секретов воспитания эпохи царской России». Гости узнают, как обучали детей в дореволюционный период, какие книги они читали и чем увлекались. 19 июля запланирована лекция о философии осознанного потребления. 20 июля проведут мастер-класс по мозаике из стекла и керамики. 26 июля состоятся мероприятия, посвященные осознанному потреблению и бережному обращению с одеждой. В том числе специалисты расскажут о ремонте винтажных вещей и дадут мастер-класс по технике восстановления одежды.

Узнать более подробную программу мероприятий и записаться можно на странице проекта «Лето в Москве» главного проекта сезона, объединившего множество ярких спортивных, культурных, образовательных и развлекательных событий, которые будут идти на площадках в разных районах города до 7 сентября.