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Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора

Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора
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В соответствии с договором предприниматель сможет использовать памятник архитектуры в качестве офиса.

Москва уделяет большое внимание сохранению исторического наследия, включая памятники архитектуры, в том числе силами заинтересованных в объекте инвесторов. Зачастую предприниматели, планирующие открыть офис в старом здании, обязуются сначала привести его в порядок и далее заботиться о состоянии недвижимости. Так недавно за счет инвестора было отремонтировано нежилое помещение, расположенное в объекте культурного наследия конца XIX века в Нащокинском переулке, д.14.

В доме, находящемся в Хамовниках в трех минутах ходьбы от метро Кропоткинская, жил и в 1926 году умер Дмитрий Андреевич Фурманов – известный советский писатель, автор романа «Чапаев». Предприниматель приобрел у города нежилое помещение площадью свыше 300 квадратных метров в данном здании и в соответствии с условиями договора провел работы по сохранению памятника архитектуры.

Нанятые предпринимателем подрядчики заменили старые перегородки, дверные блоки и подвесные потолки, которые не отвечали требованиям, а также в соответствии с дизайн-проектом завершили отделку стен и отреставрировали крыльцо главного входа. Внутреннюю отделку выполнили таким образом, чтобы она не противоречила внешнему виду здания и подчеркивала его историческую планировку. В особняке установлена современная система видеонаблюдения, организована круглосуточная охрана.

Сейчас помещение приспособлено для ведения нотариальной деятельности, менять вид деятельности новый владелец не имеет права до октября 2026 года. В дальнейшем собственник сможет пользоваться объектом по своему усмотрению, но с учетом охранного обязательства.

Представители Департамента городского имущества и Департамента культурного наследия входят в состав специализированной комиссии по контролю за выполнением условий конкурсов по продаже объектов культурного наследия. Каждый квартал комиссия оценивает, как покупатели исполняют взятые на себя обязательства. Если требования не соблюдаются надлежащим образом, город имеет право оштрафовать нарушителя или расторгнуть с ним договор.

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27 июня 2025, 14:28
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
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