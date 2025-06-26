Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 26 июня

10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:57 Рустэм Султанов готов отдать "Билет на Луну" 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества 17:28Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!" 16:00От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ 15:27Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде 14:01Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 13:40Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца 13:00Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 12:48Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни 12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья 06:44Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 03:19Еще мудрейший Омар Хайям объяснил вред разгульного образа жизни – повод задуматься 00:12Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 16:43Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова 15:57Еще Омар Хайям советовал выбирать друзей по одному главному принципу 15:49Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни 15:31Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 15:20"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности 14:53Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях 14:51Сложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 14:07Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру 13:10Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди 12:49Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные 12:04Пронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины" 10:45Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо 10:31Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств 06:38Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 03:41Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты 00:16Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье 18:53Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ

Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ
97

Благодаря умному сервису точность диагностики существенно улучшилась.

Московские врачи начали использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) для выявления артроза. Сервис находит на рентгеновских снимках ключевые признаки болезни – сужение суставной щели, остеофиты, изменения костной ткани, благодаря чему снижается риск пропустить ранние стадии заболевания.

Ранее специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины завершили тестирование нового сервиса ИИ. Он успешно прошел все виды проверок, по итогам которых было принято решение внедрить данный алгоритм в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС для помощи московским рентгенологам. Это новое клиническое направление работы нейросетей в лучевой диагностике: специальная программа способна определять признаки артроза тазобедренного сустава на рентгеновских снимках.

Артроз – это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и изменяется структура костей. Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых пациентов. Новый ИИ-сервис помогает рентгенологам выявлять характерные признаки артроза тазобедренного сустава — снижение высоты суставной щели, уплотнение костной ткани и образование остеофитов. Это ускоряет анализ снимков, повышает точность описаний и позволяет начать лечение на ранних стадиях.

При этом окончательное решение о лечении и диагнозе, безусловно, остается за врачом. Искусственный интеллект выступает лишь в роли помощника, не заменяя специалиста. Однако правильное описание исследования, подготовленное ИИ в автоматическом режиме, помогает лечащему врачу определить наиболее эффективную тактику ведения пациента, при необходимости дать рекомендации по ограничению физической нагрузки и назначить необходимые препараты.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий. Проект способствует развитию искусственного интеллекта в России и поддерживает отечественных разработчиков. На сегодня ИИ способен распознать на медицинском снимке патологии по 40 направлениям. Системы поддержки врачебных решений на основе ИИ внедрены во все медицинские учреждения столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 09:37
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников

Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников
В здании созданы все необходимые условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья. Столичная школа-интернат № 1 для незрячих детей получила в оперативное управление новый современный спортивный комплекс на северо-востоке столицы.

Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца

Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца
Отреставрированные усадьбы, доходные дома, крупные памятники архитектуры стали доступны желающим благодаря программе Дней исторического и культурного наследия. В Москве в 25-й раз проходят Дни исторического и культурного наследия.

Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство

Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство
Создание единого зеленого каркаса столицы позволит улучшить экологическое благополучие в мегаполисе. Объединение локальных природных территорий Москвы в общее, связанное зеленое пространство укрепит экологическую безопасность города и сделает условия жизни людей в мегаполисе более комфортными.

Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют

Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют
За 80 лет скульптуры сильно пострадали от осадков и перепадов температуры. Специалисты приведут в порядок две пары пилонов ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, расположенного в Пресненском районе столицы по адресу: Ермолаевский переулок, дом 9.

Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом

Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом
Специалисты приступили к реабилитации искусственного водоема в ЗелАО. Любимое место отдыха многих жителей Зеленограда – Дунькин пруд – приведут в порядок в 2025 году.

Выбор читателей

24/06ВтрПочти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 24/06ВтрСложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 25/06СрдТест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 25/06СрдУшел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 24/06ВтрНе стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 24/06ВтрПронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина