Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ

Благодаря умному сервису точность диагностики существенно улучшилась.

Московские врачи начали использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) для выявления артроза. Сервис находит на рентгеновских снимках ключевые признаки болезни – сужение суставной щели, остеофиты, изменения костной ткани, благодаря чему снижается риск пропустить ранние стадии заболевания.

Ранее специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины завершили тестирование нового сервиса ИИ. Он успешно прошел все виды проверок, по итогам которых было принято решение внедрить данный алгоритм в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС для помощи московским рентгенологам. Это новое клиническое направление работы нейросетей в лучевой диагностике: специальная программа способна определять признаки артроза тазобедренного сустава на рентгеновских снимках.

Артроз – это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и изменяется структура костей. Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых пациентов. Новый ИИ-сервис помогает рентгенологам выявлять характерные признаки артроза тазобедренного сустава — снижение высоты суставной щели, уплотнение костной ткани и образование остеофитов. Это ускоряет анализ снимков, повышает точность описаний и позволяет начать лечение на ранних стадиях.

При этом окончательное решение о лечении и диагнозе, безусловно, остается за врачом. Искусственный интеллект выступает лишь в роли помощника, не заменяя специалиста. Однако правильное описание исследования, подготовленное ИИ в автоматическом режиме, помогает лечащему врачу определить наиболее эффективную тактику ведения пациента, при необходимости дать рекомендации по ограничению физической нагрузки и назначить необходимые препараты.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий. Проект способствует развитию искусственного интеллекта в России и поддерживает отечественных разработчиков. На сегодня ИИ способен распознать на медицинском снимке патологии по 40 направлениям. Системы поддержки врачебных решений на основе ИИ внедрены во все медицинские учреждения столицы.