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Понедельник 23 июня

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Москвичей приглашают интересно провести выходные в парках

Москвичей приглашают интересно провести выходные в парках
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Концерты, мастер-классы, тренировки, экскурсии – организаторы проекта "Лето в Москве" подготовили насыщенную программу на 21-22 июня.

Провести выходные интересно и с пользой для всей семьи могут москвичи и гости столицы, решившие посетить парки Москвы. В эти летние дни там можно будет не только насладиться прогулкой на свежем воздухе, но и послушать концерт, посетить мастер-класс, побывать на экскурсии и т.д.

В субботу, 21 июня, в парке «Ходынское поле» запланирован мастер-класс «Подвижный кот», участники которого смогут создать фигурку животного в мультипликационном стиле. Для желающих узнать, как менялась со временем женская и мужская мода, а также необычные факты об истории территории Ходынского поля, будет организована экскурсия «Стиль и мода на Ходынском поле в разные века».

В парке у прудов «Радуга» в субботу с 11:00 до 14:00 состоится благотворительный турнир «Кубок скорби» в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Любителей рисовать ждут 21 июня в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» на пленэр. С 11:00 до 14:00 желающих научат основам написания пейзажа. Вход свободный, без предварительной регистрации. Однако участникам необходимо взять с собой этюдник, холст, краски, кисти, скетчбук, маркеры или карандаши, а также стульчик.

В усадьбе Воронцово 21 июня запланирована экскурсия «Один день из жизни помещика». Искусствовед расскажет историю усадьбы и ее владельцев, а также о том, как воспитывали дворян и какие у них были хобби. В Лианозовском парке пройдет экскурсия в Музее славянской культуры имени Константина Васильева, на которой посетители познакомятся с русским искусством.

В воскресенье, 22 июня, в парке «Фили» с 12:00 до 13:00 запланировано занятие по дыхательной гимнастике для горожан от 16 лет. С 18:00 до 02:00 зрителей в возрасте от 12 лет приглашают присоединиться к просмотру фильмов, посвященных Дню памяти и скорби и к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Музей-усадьба «Люблино» в воскресенье приглашает в Розовую гостиную дворца Н.А. Дурасова на концертную программу «Скрипка разных эпох». В исполнении музыкантов прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Шостаковича. В Измайловском парке возле дирекции 22 июня с 15:00 до 16:00 будет играть инструментальный оркестр, а с 18:00 до 20:00 – Extra Time Jazz Band. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Более подробную информацию и программу мероприятий в других парках Москвы можно посмотреть на сайте проекта «Лето в Москве» и страницах самих площадок.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 12:36
Фото: mos.ru
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