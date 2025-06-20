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Пятница 20 июня

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Вторсырье – это не мусор: москвичам расскажут о полезных экопривычках

Вторсырье – это не мусор: москвичам расскажут о полезных экопривычках
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Горожан приглашают на экологический фестиваль в саду имени Н.Э. Баумана.

Познакомиться с передовыми проектами в сфере экологии, узнать о современных подходах к управлению отходами, принять участие в переработке вторсырья и привить детям полезные экопривычки смогут посетители экологического фестиваля «Эко-Москва». Он пройдет с 20 по 22 июня в саду имени Н.Э. Баумана в рамках проекта «Лето в Москве».

На три дня любимый многими москвичами и туристами сад стал площадкой для обмена опытом в области охраны окружающей среды, демонстрации передовых идей и проектов. Организаторы подготовили для гостей интересные лекции, встречи с экспертами, мастер-классы, экологические викторины, интерактивные арт-объекты и фотозоны. Всего пройдет более 60 мероприятий.

На центральной аллее сада имени Н.Э. Баумана разместятся более 10 интерактивных стендов. Здесь посетители узнают о современных подходах к управлению отходами, правилах их переработки и полезных экопривычках. Центром профессиональных диалогов станет лекторий. Гостей ждут выступления спикеров на темы экологии и устойчивого развития. Первый день работы лектория посвящен экопроектам и инициативам. Выступления второго дня объединены темой «Экопросвещение». Третий день дискуссий охватывает проблематику экоинноваций и технологий.

Эксперты расскажут о видах и источниках пластика, о том, чем заменить его в быту, как сортировать мусор и что происходит с ним на мусороперерабатывающих заводах, а также какая косметика считается натуральной. Кроме того, речь пойдет о работе экологических стартапов и зеленых офисов, экоследе, который оставляет человек, о профессии эколога. Посетители смогут лично пообщаться с экспертами, задать вопросы и обсудить реальные пути решения существующих экологических проблем.

В интерактивной зоне представлено 15 площадок, где гости на мастер-классах научатся создавать полезные вещи из вторсырья. Здесь же можно будет посмотреть презентации современных технологий по переработке отходов. На фестивале организованы экообменники, куда можно принести отслужившие свое батарейки, крышки, книги или одежду. На специальных площадках можно сделать стильные фотографии, связанные с темой экологии. С помощью креативных арт-объектов посетителям покажут, как из вторичных материалов можно создать дерево, а из сотни использованных пластиковых крышек – масштабное панно.

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20 июня 2025, 14:14
Фото О. Сосницкого. Mos.ru
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