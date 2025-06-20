Москвичей приглашают в Царицыно на фестиваль "Собака – друг на службе Отечеству"

В рамках мероприятия состоятся показательные выступления служебных собак, встречи с кинологами и ветеринарами.

В День кинолога, 21 июня, в кинологическом парке на Тимуровской улице (дом 5), расположенном в районе Царицыно (ЮАО), пройдет фестиваль «Собака – друг на службе Отечеству». Он объединит профессиональных кинологов, собак-спасателей и владельцев домашних животных. Событие входит в цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» проектов «Питомцы в Москве» и «Лето в Москве». Начало в 11:00.

Посетителей ждут показательные выступления служебных собак, помогающих специалистам разных ведомств, в том числе московского центра кинологической службы ГУ МВД, Федеральной таможенной службы РФ, Росгвардии и аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы.

На фестивале можно будет увидеть и собак из легендарной школы служебного собаководства – питомника «Красная звезда». За годы Великой Отечественной войны здесь подготовили более 16 тысяч вожатых и обучили 33 тысячи собак, которые в составе полков и батальонов отправлялись на фронт и помогали одолеть врага. Четвероногие искали мины, уничтожали вражескую технику, вытаскивали раненых с поля боя и служили связными. Сейчас питомник продолжает готовить лучших служебных собак страны. Посетители увидят, как хвостатые сотрудники спецслужб мгновенно выполняют команды кинолога, находят спрятанные предметы и проявляют железную выдержку даже при громкой музыке среди большого количества людей.

Особая часть программы – показательные выступления собак-помощников. Такие животные связывают человека с внешним миром. Посетители фестиваля познакомятся с уникальными парами: наставниками с ограниченными возможностями здоровья и их верными псами. Эти собаки не только ежедневно помогают своим хозяевам в быту, но и выступают на спортивных состязаниях и даже участвуют в танцевальных шоу вместе с людьми.

Гости кинологического парка также смогут получить консультацию ветеринара по здоровью питомцев, их правильному питанию, вакцинации и профилактике. На площадке будут работать профессиональные грумеры. Кинологи объяснят каждому желающему, с чего начинать дрессировку, как правильно общаться с собакой в быту и что делать, если хвостатый друг упорно не выполняет команды. Для детей, которые придут на фестиваль вместе с родителями, подготовили особые тематические занятия, игры, мастер-классы, конкурсы и необычные фотозоны.