Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади

Экспозиция посвящена историческому параду Победы в Великой Отечественной войне.

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить иммерсивный музей под открытым небом, который будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозиция, которая занимает свыше 16 тысяч квадратных метров, приурочена к 80-й годовщине Парада Победы.

Музей расскажет посетителям о событиях Великой Отечественной войны и о том, как 80 лет назад Москва встречала с фронта победителей и отмечала Победу. У стен Кремля организовано несколько тематических зон, среди которых «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральная сцена. Впервые на площадке музея воссоздан исторический фонтан Победителей, который перенесет посетителей в далекий июнь 1945-го. Внешний вид сооружения будет точно таким же, что и 80 лет назад.

Экспозиция «Москва встречает Победу» разделена на тематические блоки, каждый из которых раскроет одну из сфер столичной жизни того времени – от кинематографа и спорта до транспорта, торговли и праздничных мероприятий. С помощью иллюстраций можно будет увидеть яркий переход от войны к мирной жизни. Гостям представят для изучения модули с витринами и артефактами, графическим материалом, картами, инфографикой, а также подлинными вещами советских полководцев.

Символом мирной счастливой жизни, которая стала возможной благодаря героическим усилиям миллионов человек, станет сцена «Ракушка» и цветочный киоск. На традиционной для московских парков сцене выступят музыканты. Здесь же все желающие смогут присоединиться к вальсу Победы в сопровождении военного оркестра.

На Красной площади разместится и поезд Победы «Мы из Берлина», состоящий из двух вагонов и открытой платформы. Бойцы-актеры будут исполнять песни и показывать сюжеты из военной жизни.

В рамках экспозиции посетители смогут увидеть 20 единиц военной и гражданской техники тех времен из Музея техники Вадима Задорожного. На сцене пройдут иммерсивные представления. Гостей и жителей столицы ждут музыкальные и стихотворные зарисовки, а также театрализованные постановки.

Сориентироваться посетителям иммерсивного музея на Красной площади помогут более 300 волонтеров Москвы.