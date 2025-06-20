На площадке в Отрадном отметят якутский национальный праздник Ысыах

Гости смогут насладиться выступлением артистов и традиционными для региона продуктами.

Москва продолжает знакомить жителей и гостей города с обычаями и традициями разных регионов нашей многонациональной страны. 21 июня в 12:00 в сквере на улице Хачатуряна в районе Отрадное на северо-востоке столице пройдет мероприятие, посвященное якутскому традиционному празднику Ысыах. Его проведет участник межрегиональной ярмарки в СВАО.

Как поясняют организаторы, зима в Якутии очень долгая и холодная, поэтому смена сезонов для местного населения всегда имела огромное бытовое и культурное значение. В частности, праздник летнего солнцестояния в регионе отмечают широко, ярко, устраивают игры, танцы и, конечно, готовят национальные угощения.

Приобщиться к этому событию и глубже познать культуру Якутии смогут посетители межрегиональной ярмарки в СВАО. В частности, они познакомятся с искусством нарезки свежей замороженной рыбы – строганины. Им также предложат принять участие в дегустации различных видов копченой сиговой рыбы, выловленной в реке Лене. Будет представлена и другая продукция с севера -мясные изделия из оленины, косули, кабана, травяные чаи, варенье и многое другое.

Мероприятие позволит жителям столицы узнать не только гастрономические, но и музыкальные традиции Якутии. Перед посетителями выступят артисты в национальных якутских костюмах, а также состоится зрелищное проведение обряда благословения Алгыс.

Столичные ярмарки – место, куда горожане приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товара, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют его непосредственно перед отправкой на прилавки. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения. Ротация участников происходит четыре раза в год: предприниматели более чем из 40 регионов страны получают возможность бесплатно занять место на рынке, а постоянные продавцы — сменить площадку для торговли.