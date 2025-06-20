В центре Москвы состоится традиционный Ночной забег

В связи с проводимым спортивным мероприятием часть московских набережных перекроют в ночь с 21 на 22 июня.

Москва – спортивный город. Ежегодно здесь проходят десятки массовых мероприятий, объединяющих любителей активного образа жизни, в том числе разнообразные марафоны и забеги на разные дистанции. Однако Ночной забег уникален – это единственный массовый старт, который проходит в Москве после захода солнца.

В 2025 году участникам предлагается новый маршрут протяженностью 10 км, который пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Старт в 22:00.

В связи с этим спортивным событием в центре города на несколько часов перекроют часть набережных для движения автомобилей. Парковаться на этих участках на время введения ограничений также будет запрещено.

Так, 21 июня с 20:00 до 23:59 нельзя будет проехать по участку Тестовской улицы от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. В это же время будут недоступны участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.

С 21:00 21 июня до 00:15 22 июня закроют проезд по Смоленской набережной от Новоарбатского моста до Бородинского моста. А с 21:00 21 июня до 00:30 22 июня ограничат движение по Ростовской набережной от Бородинского моста до 1-го Вражского переулка, а также по Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьего проезда.

С 21:00 21 июня до 01:00 22 июня нельзя будет проехать по Новодевичьей набережной от Новодевичьего проезда до Лужнецкой набережной, по улице Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда, по улице Лужники от дома 24, строения 48 до дома 9, строения 6 в Новолужнецком проезде. Помимо этого, ограничат движение по аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной и по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до аллеи Славы.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте Центра организации дорожного движения. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с планом ограничений и строить свой маршрут с учетом данной информации.