На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет

Студенты ГИТИСа покажут музыкальную постановку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. В этот летний день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она длилась долгих четыре года и закончилась героической победой советских граждан. Люди проявляли чудеса выдержки, мужества, самоотверженности на фронте и в тылу. Эти события были воспеты многими поэтами и композиторами. Вспомнить песни военных лет и почтить память жертв войны приглашают москвичей и гостей столицы 22 июня на Чистых прудах.

Программа «Петь для России» в рамках проекта «Лето в Москве» начнется в 18:00 в ротонде с колоннами в центре Чистопрудного бульвара. Прозвучат песни, ставшие музыкальными символами Великой Отечественной войны. В их числе знаменитые «Журавли», «Синий платочек», «Десантный батальон», «Романс Женьки» из оперы «А зори здесь тихие», «Баллада о матери», «Огонек», «Я люблю тебя, Россия» и «Гимн любви».

В программе примут участие студенты третьего курса факультета музыкального театра Российского института театрального искусства - ГИТИСа, мастерской народного артиста России профессора Дмитрия Бертмана. Режиссер постановки –заслуженный работник культуры, педагог по режиссуре и актерскому мастерству Галина Тимакова. Молодые артисты на языке музыки напомнят о подвиге, вере, любви и стойкости. Особый акцент будет сделан на живом эмоциональном исполнении. Начинающие актеры и певцы, будущие звезды музыкальных театров, придадут хорошо знакомым песням новое звучание, оставаясь при этом уважительными к их духу и смыслу.

Ранее в программе, приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был заявлен музыкально-драматический спектакль «Помогите двум влюбленным». Планировалось, что 18 июня на Чистопрудном бульваре прозвучат как старинные романсы, так и песни советской эпохи, созданные Александрой Пахмутовой, Георгием Портновым, Василием Соловьевым-Седым, Зинаидой Левиной и другими выдающимися композиторами. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве мероприятие под открытым небом пришлось отменить.

Музыкальные мероприятия на Чистопрудном бульваре проходят в рамках большой культурной программы, частью которой является проект «Улица. Танцы».