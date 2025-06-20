На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Пятница 20 июня

10:55На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет 10:47Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни 09:24Появилась информация об инсульте Киркорова 09:24В 90-х этой песни смущались даже пенсионеры: а сейчас, не переживая, включают на утренниках 08:36Оставшаяся без денег покупательница квартиры Долиной намерена вернуть недвижимость 06:15Как не работать, но получать деньги – об этом знал еще Конфуций 03:0610 главных правил Фэн-шуй для вашего дома: создаем гармонию и притягиваем удачу 00:04Почему даже такое простое дело может привести к трагедии 20 июня? Этому учили нас предки 23:19Весь месяц готовьте эту закуску из огурцов: идеально в жару – другие больше не нужны 22:17Суперновинки на российском экране – эти 3 фильма влюбляют с первых минут 21:36Только интеллектуалы за 10 секунд решат этот пример: передвиньте 1 спичку 20:57Только умнейшие как Ломоносов за 5 секунд решат это: измените лишь 1 спичку для верного решения 20:38Штурм попала в крайне неприятный инцидент: Всему есть предел 19:43Еще одна утрата для Вселенной: ушел легендарный режиссер, сценарист и оскароносец 19:06Наворотившему дел Сердюкову грозит арест после громкой свадьбы с Бородиной 18:15Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира 17:30Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров цифровизации среди российских регионов 17:18Федеральный экологический оператор и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве 16:46Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе 16:45Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с мужчиной и телефоном 16:15Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка 16:08Потерявшая ребенка Муцениеце торопится в ЗАГС после слухов о новой беременности 16:07Появились тревожные данные о состоянии получившего увечье Киркорова: Реально сдал 15:30Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня 14:45Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой 14:21Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня 14:13Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой 14:10В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов 13:58Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки 13:41Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью 13:31Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое 13:27Кошки любят нас или используют? Только так ученые докопались до истины 13:08"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов 12:56Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск 12:03Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто 11:54Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал 11:25Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили 11:20ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой 10:59Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда 10:48Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона 10:46Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова 09:45ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре 09:16Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой 08:48Предавшей родину артистке вручили российский паспорт 06:10Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе 03:27Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь 00:50Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье 22:50Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения 21:49Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается 21:06Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет

На Чистопрудном бульваре прозвучат песни военных лет
41

Студенты ГИТИСа покажут музыкальную постановку, посвященную событиям Великой Отечественной войны.

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. В этот летний день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она длилась долгих четыре года и закончилась героической победой советских граждан. Люди проявляли чудеса выдержки, мужества, самоотверженности на фронте и в тылу. Эти события были воспеты многими поэтами и композиторами. Вспомнить песни военных лет и почтить память жертв войны приглашают москвичей и гостей столицы 22 июня на Чистых прудах.

Программа «Петь для России» в рамках проекта «Лето в Москве» начнется в 18:00 в ротонде с колоннами в центре Чистопрудного бульвара. Прозвучат песни, ставшие музыкальными символами Великой Отечественной войны. В их числе знаменитые «Журавли», «Синий платочек», «Десантный батальон», «Романс Женьки» из оперы «А зори здесь тихие», «Баллада о матери», «Огонек», «Я люблю тебя, Россия» и «Гимн любви».

В программе примут участие студенты третьего курса факультета музыкального театра Российского института театрального искусства - ГИТИСа, мастерской народного артиста России профессора Дмитрия Бертмана. Режиссер постановки –заслуженный работник культуры, педагог по режиссуре и актерскому мастерству Галина Тимакова. Молодые артисты на языке музыки напомнят о подвиге, вере, любви и стойкости. Особый акцент будет сделан на живом эмоциональном исполнении. Начинающие актеры и певцы, будущие звезды музыкальных театров, придадут хорошо знакомым песням новое звучание, оставаясь при этом уважительными к их духу и смыслу.

Ранее в программе, приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был заявлен музыкально-драматический спектакль «Помогите двум влюбленным». Планировалось, что 18 июня на Чистопрудном бульваре прозвучат как старинные романсы, так и песни советской эпохи, созданные Александрой Пахмутовой, Георгием Портновым, Василием Соловьевым-Седым, Зинаидой Левиной и другими выдающимися композиторами. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве мероприятие под открытым небом пришлось отменить.

Музыкальные мероприятия на Чистопрудном бульваре проходят в рамках большой культурной программы, частью которой является проект «Улица. Танцы».

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 10:55
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка

Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка
Малыш появился на свет в начале февраля 2025 года. Детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы, родившегося в феврале в Московском зоопарке, будут звать Квито.

Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня

Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня
Вход на все мероприятия свободный. Любителей культурного досуга ждут в ближайшие выходные в парке «Зарядье».

Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня

Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня
Для детей организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу на выходные. Лето в самом разгаре, а это значит, что и на площадках самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве» становится все оживленнее и интереснее.

Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки

Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки
Варианты маршрутов составила чемпионка России по велосипедному спорту Ярослава Бондаренко. Прогулки на велосипеде – один из самых популярных видов досуга среди активных москвичей в теплое время года.

"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов

"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов
Уличные экспозиции на 10 площадках будут доступны до 14 сентября. Узнать об истории разных районов столицы и увидеть их развитие глазами старожилов позволит проект «Москва без окраин», в рамках которого уже пять лет Музей Москвы проводит бесплатные выставки на открытых городских площадках.

Выбор читателей

19/06ЧтвНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира 19/06ЧтвЕще одна утрата для Вселенной: ушел легендарный режиссер, сценарист и оскароносец 18/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 18/06СрдТест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 18/06СрдТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"