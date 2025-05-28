Фестиваль "Лапки" посетили более 40 тысяч москвичей и 10 тысяч питомцев

Атмосферу праздника создавали артисты и музыканты, выступавшие на площадке

Первый фестиваль дружбы с питомцами «Лапки» прошел в московском парке «Ходынское поле» 24 и 25 мая. В его мероприятиях приняли участие свыше 41 тысячи москвичей и 10 тысяч питомцев.

Фестиваль «Лапки» – это уникальный проект, организованный компанией VK и городским порталом mos.ru. По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, мероприятие объединило на одной площадке огромное количество москвичей и их питомцев. Горожане активно участвовали в мастер-классах, посещали лекции, участвовали в дискуссиях и благотворительных акциях.

Так, в пространстве фестиваля «Город неравнодушных» гости узнали о возможностях поддержки животных в столице, а также посетили выставку-пристройство, благотворительные и игровые занятия. В результате 30 животных из приютов обрели дом.

В зоне проекта «Молодежь Москвы» дети и родители приняли участие в мастер-классах по созданию игрушек и одеял для собак, удочек для кошек. Желающие посетили занятия по основам дрессировки.

На фестивале также обсудили развитие дружелюбной для питомцев среды в Москве – от создания комфортной инфраструктуры для прогулок с животными до полезных сервисов в сфере заботы о питомцах. Среди них суперсервис «Мой питомец» на mos.ru – помощник для ответственных хозяев.

Оба дня на площадке фестиваля «Лапки» шли музыкальные и творческие выступления. На главной сцене звучали вокальные и инструментальные композиции, диджей-сеты. Своими советами делились зоопсихологи, кинологи, ветеринары и другие эксперты. В частности, популярные блогеры рассказали, как создавать трендовый контент с домашними животными и развивать авторский канал о них, как воспитывать питомцев и организовывать совместные путешествия.

Отдельная зона была посвящена онлайн-трансляциям из Московского зоопарка. На фестивале трансляции из вольеров демонстрировались на большом экране, однако все желающие могут наблюдать за животными, в том числе манулом, рысями, тигром, львами и пр., со своего планшета или смартфона ежедневно в часы работы зоопарка.

Фестиваль «Лапки» прошел в рамках проекта «Лето в Москве».