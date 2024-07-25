Стала известна программа фестиваля "Усадьбы Москвы" в ближайшие выходные

Для гостей подготовлены литературные путешествия, выступления музыкантов и мастер-классы.

В ближайшие выходные пройдет серия творческих мероприятий. Они организованы в рамках фестивальной программы «Усадьбы Москвы». Для посещения не потребуется предварительная регистрация. Более того, все мероприятия проходят на безвозмездной основе.

26 июля на площадке «Городская дача» в музее-заповеднике «Царицыно» будут проходить мастер-классы по рукоделию. Всех желающих научат шить текстильный декор для дома, вышивать нитками и вязать.

В этот же день в усадьбе Измайлово начнет работу творческая мастерская. В ней будут проходить занятия по рисованию в акварельной технике, графике. Состоится мастер-класс по написанию картины пастелью. Опытные преподаватели познакомят с основами цветоведения, композиции и свойствами различных живописных материалов.

В саду имени Н.Э. Баумана пройдет лекция «Мужская мода на балах XVIII века». Гостям расскажут о статусных париках, фраках и драгоценных аксессуарах.

27 июля в усадьбе Александрово-Щапово состоится семейный выходной с историческими играми. Каждый желающий сможет попробовать себя во французском серсо — перебрасывании летающего кольца, заняться английским крокетом, в котором нужно загнать шары в воротца с помощью молотка на длинной ручке, или сыграть в городки — метании бит для выбивания сложенных из столбиков фигур.

28 июля в усадьбе Измайлово пройдут мастер-классы по приготовлению варенья и джемов из сезонных ягод. В парке «Останкино» организуют диджей-сет «Бальный зал: танец эпох». Гости услышат вальс, полонез, мазурку и другие классические мелодии в современной обработке.

Напомним, столичный комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в городе проходят события, которые объединяют его жителей и гостей. Зимой и летом они могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или попробовать блюда «Московского завтрака» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.