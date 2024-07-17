Начались работы по благоустройству возле станции Солнечная МЦД-4

В границы участка, который приведут в порядок, включены Попутная и Наро-Фоминская улицы.

Специалистами комплекса городского хозяйства начаты работы по благоустройству территории рядом со станцией Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на западе столицы. Об этом сообщает столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в зоне благоустройства установлен строительный городок и временные ограждения. Организованы удобные проходы и проезды.

В кабельную канализацию, протяженность которой составляет около 2,3 километра, уберут воздушные линии. Подобное решение поможет улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. В настоящее время проводится демонтаж асфальта. В общей сложности планируется заменить почти семь тысяч квадратных метров на проезжей части и около четырех тысяч на тротуарах.

Планируется перенос остановочных павильонов ближе к станции. Это необходимо для комфорта пассажиров. Возле входа будут организованы парковки для велосипедов. Старые фонари заменят на современные энергоэффективные и установят дополнительные светильники. Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.

Особое внимание при благоустройстве территории уделят озеленению. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, а также обустроят около двух тысяч квадратных метров газона.

Напомним, что улучшается пешеходная и транспортная доступность 10 станций Московских центральных диаметров. В их числе — станция Перово и строящийся городской вокзал Митьково третьего Московского центрального диаметра, а также станция Серп и Молот четвертого Московского центрального диаметра.

Кроме того, в порядок приводят территории еще рядом с пятью станциями метро и пересадочными хабами — «Водным стадионом», «Войковской», «Отрадным», «Бибиревом» и «Медведковом».