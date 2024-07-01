Горожан и гостей города приглашают на лекцию о создателях московского метро

В столице активно развивается метро. При этом важным остается сохранение воспоминаний о тех, кто начинал строить подземку.

В Центре перспективных разработок московского транспорта пройдет лекция, посвященная строительству первой очереди столичного метрополитена. Встреча состоится 4 июля. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Московский метрополитен продолжает улучшаться. В ближайшие годы в рамках программы развития транспортного комплекса, которую принял Сергей Собянин, откроем 39 новых станций метро. Мы устремлены в будущее, но бережно храним память о прошлом столичного метрополитена. О том, как строилась первая очередь метро, можно будет узнать в Центре перспективных разработок московского транспорта», — уточнили в ведомстве.

Во время лекции всем гостям расскажут о проектах строительства метро до 1931 года и о том, как появились первые станции и тоннели. Напомнят присутствующим о тех, кто проектировал и возводил транспортные объекты, которыми сейчас пользуются москвичи. Расскажут, в чем отличие столичной подземки от других.

Например, слушатели узнают об участии комсомольцев в прокладке всей первой очереди московского метро, в том числе станции под Комсомольской площадью, а также почему их подвиг увековечен в названии станции метро. Еще участникам лекции расскажут об архитекторе Алексее Душкине, который разработал проект станции «Дворец Советов» (нынешняя «Кропоткинская») за месяц.

Участникам встречи покажут архивные кадры, а также копии газетных статей о возведении первой линии метро. Гости своими глазами увидят предполагаемые схемы развития метро, узнают, в каких районах в скором времени откроются новые станции.

Лекция об истории развития метрополитена пройдет на безвозмездной основе – платить за участие во встрече не требуется. При этом необходима предварительная регистрация. Лекция пройдет 4 июля по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. Начало в 18:00. Запись закроется 3 июля в 23:00. Подобный подход помогает избежать очередей. Гостям напоминают, что необходимо при себе иметь паспорт.