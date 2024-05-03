На ВДНХ ко Дню Победы пройдут концерты и спектакли

Проведение тематических мероприятий запланировано на период с 8 по 12 мая. Самые масштабные события состоятся 9 мая.

В честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на территории ВДНХ будут проходить праздничные мероприятия. Гостей ждут разнообразные концерты, экскурсии и спектакли. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

«Основная часть событий намечена на 9 мая. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях. На площади Промышленности разместят сцену и шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям Великой Отечественной войны», — уточнили в ведомстве.

Мероприятия, которые состоятся на площади промышленности, будут отсылать гостей к подвигам участников обороны столицы, Сурского рубежа, Сталинградской битвы, «Молодой гвардии», снятия блокады Ленинграда и освобождения Севастополя. 9 мая запланировано выступление актеров, чтецов и музыкальных коллективов.

В павильоне «Атом» с 8 по 12 мая проведут квест по событиям Великой Отечественной войны. При выполнении заданий участники получат возможность познакомиться с экспозициями. 9 мая запланирована экскурсия в виде представления, описывающего события в период с 1941 по 1945.

Гостей павильона «Рабочий и колхозница» 9 мая ждет концерт. Исполнители споют песни, которые помогали людям день за днем приближаться к победе над врагом. 10 мая на этой же локации состоится спектакль, посвященный воспоминаниям о Великой Отечественной войне.

На ВДНХ составлены специальные экскурсии. Например, на маршруте «Поклонимся великим тем годам!» участникам расскажут о сотрудниках выставки, ушедших на фронт. Маршрут «На крыльях Победы» поможет узнать истории смелых летчиков и конструкторов, которые вкладывали все силу в приближение победы.

Все гости ВДНХ смогут посетить военно-полевую почту. Участникам предложат написать поздравление с Днем Победы для тех, кто сейчас героически защищает нашу страну в рамках проведения специальной военной операции.