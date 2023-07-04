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Вторник 4 июля

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В Москве на электровелосипедах городского проката можно зарядить смартфон

В Москве на электровелосипедах городского проката можно зарядить смартфон
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До конца сезона в Москве действуют скидки по тарифам велопроката.

Москва – многомиллионный мегаполис, по уровню жизни не уступающий крупнейшим европейским столицам. Высокий уровень поддерживается это за счет развития всех городских сфер, внедрения современных технологий и курсу властей на обеспечения комфорта и безопасности москвичей.

К примеру, в конце прошлого месяца в городе запустили три тысячи электровелосипедов для проката. На современных машинах установлено отечественное программное обеспечение, транспортные средства отливаются высокой маневренностью и безопасностью. Узнать их можно по яркому оранжевому окрасу.

Для электровелосипедов новой модели ну нужны зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках города. Однако они обладают дополнительной полезной функцией. Пользователи смогут заряжать свои смартфоны с помощью беспроводных устройств, установленных на руле.

О новой функции москвичам сообщит наклейка с надписью "Беспроводная зарядка для смартфона". Соответственно, для корректной работы гаджет должен обладать функцией беспроводной зарядки. В ином случае станцию можно использовать просто как держатель для техники.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что поручение о развитии городского проката дал лично глава столичного региона.

"На электровелосипедах 2.0 можно с комфортом добираться до метро, работы или места встречи, а возможность подзарядить телефон сделает поездку еще удобнее. Оставить велосипед можно на ближайшей велопарковке", – отметил чиновник.

Кстати, до конца сезона в Москве действуют специальные акции. Так, стоимость аренды станционных велосипедов снижена по тарифам "Прогулка", "Месяц", "Сезон". Скидки от десяти процентов до четверти цены распространяются и на новые электровелосипеды.

Держатели карты москвича для обучающихся могут пользоватьсястанционными велосипедами бесплатно. Абонемент на 30 дней дает 60 получасовых прогулок, а на 90 дней – 180 поездок. Суточное количество не ограничено.

Владельцы билетов "Единый" на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на карту "Тройка", также могут пользоваться велопрокатом за ноль рублей. Для этого следует привязать карту москвича или "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и активировать бесплатные поездки в приложении "Велобайк".

4 июля 2023, 14:15
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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